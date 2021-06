UGL: favorire l’autonomia del polo universitario tarantino attraverso la ricerca e la formazione

Alla presenza del Prefetto di Taranto, dott. Demetrio Martino, del senatore on. Mario Turco, di alcuni sindaci della provincia ionica e delle forze sindacali, si è svolto questa mattina un importante e interessante incontro sull’attuale offerta formativa universitaria del territorio tarantino. Consorzio Universitario Jonico, corsi di studi più utili allo sviluppo della città e dell’intera provincia e rapporto università-mondo del lavoro sono stati i principali temi affrontati. UGL (in rappresentanza della segreteria confederale c’era Giuseppe Di Cera) ha posto sul tavolo una serie di punti fermi sui quali non transigere, tra cui il ruolo fondamentale della ricerca e della formazione, soprattutto nei settori idonei a mettere in risalto le specificità della comunità tarantina.

L’obiettivo, unanimemente condiviso, è di dotare il polo universitario ionico di una reale autonomia e così facendo di valorizzare, nel medio periodo-lungo periodo, il capitale umano di Taranto e dell’intera Provincia. L’autonomia, per UGL, non deve manifestarsi solo in ambito socio-culturale (ovvero con un’Università abile a muoversi da sola e a identificarsi con il luogo che l’accoglie), ma anche e soprattutto in campo economico. In quest’ultimo caso sono necessarie politiche ad hoc per attrarre investitori locali e non, con modalità varie, dall’incentivo in favore di aziende che dovessero aprire canali di collaborazione con l’Università, all’istituzione di una zona franca.

Dunque da questa importante occasione di confronto, a cui in tempi ragionevolmente brevi seguiranno azioni concrete, UGL auspica possa concretamente prendere forma un polo accademico tarantino capace di camminare con le proprie gambe e di rendere tutti davvero orgogliosi. A cominciare, ovviamente, dagli studenti.

