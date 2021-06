La Regione Puglia sbarca su Linkedin

Apertura di un profilo istituzionale dedicato a enti, imprese, startup e professionisti

La Regione Puglia rafforza la sua presenza sui social network con l’apertura di un profilo istituzionale su Linkedin dedicato a enti, imprese, startup e professionisti. Il nuovo profilo – https://www.linkedin.com/company/regionepuglia/ – veicolerà opportunità e notizie destinate ai settori produttivi: bandi e finanziamenti, report statistici sul contesto economico, call per partecipare a eventi nazionali e internazionali.

Un canale ancor più necessario in vista di Expo Dubai 2020, in programma dal prossimo 1 ottobre: un supporto alle attività di organizzazione e comunicazione della Sezione Internazionalizzazione e di Puglia Sviluppo, già al lavoro per preparare le imprese pugliesi alla partecipazione all’Esposizione Universale.

I numeri

La Regione Puglia è al momento attiva su 4 canali social. Su Facebook ha una platea di 130.427 “mi piace” ed è la settima regione per pubblico raggiunto e interazioni. Su Twitter la Regione conta 100.654 followers, mentre su Instagram, canale aperto in piena emergenza sanitaria, sono 14.492.

Correlati

Commenta l'articolo: