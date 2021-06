Cokeria ILVA, va fermata la batteria 12: lo decreta il Ministro Cingolani

Dal 1° luglio Acciaierie d’Italia ha 10 giorni per fermare la batteria 12 della cokeria perché non messa a norma. Se in 5 giorni (da oggi al 30 giugno) non realizza gli interventi previsti (dopo 7 anni di lavori non fatti) allora scatta il fermo.

#ILVA

E’ una vittoria del Comitato Cittadino che – dopo aver rilevato l’inottemperanza alle prescrizioni autorizzative – il 15 giugno 2021 scriveva quanto segue:

https://lists.peacelink.it/news/2021/06/msg00001.html

Il 15 giugno scrivevamo una PEC al ministro Cingolani concludendo così:

“Lei è uno scienziato e le chiediamo di anteporre le ragioni della scienza, consultando in merito l’organo tecnico (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – CTVIA) per un parere motivato. La batteria va fermata, signor Ministro, il tempo dell’attesa e delle proroghe è finito e – di fronte all’acclarata persistenza di un rischio cancerogeno inaccettabile – è ora di dare un chiaro segnale a chi non mette a norma gli impianti”.

Il Comitato Cittadino per la Salute e l’Ambiente a Taranto

