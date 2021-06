Centri estivi per bambini da 0 a 3 anni, parte l’iter per individuare i gestori

Nel quadro complessivo dei centri estivi comunali predisposti dall’amministrazione Melucci per la stagione 2021, spicca la novità delle attività dedicate ai bambini da 0 a 3 anni, fino a oggi mai realizzate.

Sul sito istituzionale del Comune di Taranto, infatti, sono già disponibili l’avviso pubblico (https://bit.ly/3dcZ1Jr) e la domanda di partecipazione (https://bit.ly/2TXbr18) predisposti dalla direzione Pubblica Istruzione per individuare i gestori in possesso delle adeguate qualifiche per avviare le attività in uno o più asili nido della rete comunale, attività che saranno totalmente gratuite.

«La volontà che ha guidato l’assessorato alla Pubblica Istruzione – le parole dell’assessore Deborah Cinquepalmi – è quella di differenziare questa offerta dal servizio di asilo nido erogato nel corso dell’anno, sia in termini di orari consentendo una flessibilità che non comprometta i momenti di aggregazione familiare più frequenti nel periodo estivo, sia per la varietà di attività che i gestori potranno sviluppare. È un’occasione che si è colta con grande entusiasmo e che si cercherà di far fruttare al meglio a beneficio della cittadinanza».

