Anticipazioni seconda dose Astrazeneca: aggiornamento riprogrammazioni per Taranto città

Prosegue l’iniziativa della campagna vaccinale della ASL di Taranto per anticipare le seconde dosi del vaccino Vaxzevria (Astrazeneca), volto a garantire un rapido completamento dei cicli avviati e assicurare la disponibilità di dosi vaccinali a tutti gli aventi diritto. La riprogrammazione che segue riguarda in particolare i cittadini che hanno ricevuto la prima dose AstraZeneca in uno degli hub di Taranto città.

In particolare, i cittadini maggiori di 60 anni – nati fino al 31 dicembre 1961 – che hanno ricevuto la somministrazione della prima dose nei centri vaccinali di Taranto città, devono accedere unicamente presso l’hub di Porte dello Jonio, per gli anticipi di Vaxzevria (Astrazeneca). Il calendario è il seguente: lunedì 28 giugno possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata il 10 maggio. Martedì 29 giugno possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra l’11 e il 12 maggio. Mercoledì 30 giugno possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuate tra il 13 e il 31 maggio.

L’accesso al drive trought Porte dello Jonio sarà consentito solo nel rispetto degli appuntamenti, nelle fasce orarie stabilite secondo l’iniziale del cognome.

I cittadini con cognome da A a D devono accedere dalle 18 alle 19, i cognomi da E a O accedono dalle 19.30 alle 20.30, i cognomi da P a Z accedono dalle 21 alle 22.

È necessario presentare la ricevuta della precedente prenotazione per la seconda dose e rispettare gli appuntamenti nelle date e nelle fasce orarie assegnate, come da programma.

Per tutti coloro che non hanno possibilità di anticipare la dose negli appuntamenti assegnati, sarà garantito un nuovo calendario con la programmazione aggiornata in relazione alle disponibilità vaccinali in consegna.

La prossima settimana, inoltre, sarà pianificato il calendario delle giornate di apertura straordinaria per l’anticipo delle seconde dosi di Vaxzevria (Astrazeneca) in tutti gli HUB territoriali della provincia, al fine di favorire la vaccinazione di prossimità in tutti i distretti.

