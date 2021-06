“Alto Impatto”: campagna di sicurezza della Polizia Stradale

Nell’ambito della campagna di sicurezza stradale denominata “ALTO IMPATTO”, la Sezione Polizia Stradale di Taranto, dando attuazione al protocollo della citata iniziativa, nella giornata dello scorso 23 giugno ha messo in atto dispositivi operativi di controllo mirati alla riduzione delle principali cause di incidentalità, con particolare attenzione all’uso improprio del telefono cellulare durante la guida. Lo scopo dell’iniziativa è quello di contrastare il fenomeno della distrazione alla guida, determinato dall’uso dei telefonini e delle numerose applicazioni social, causa principale di incidenti gravi sulle strade e oggi più che mai in aumento.

La campagna di prevenzione europea mira a creare la consapevolezza civica che, con il rispetto delle regole, si può ridurre drasticamente il numero di vittime e dei feriti gravi sulle strade consentendo di raggiungere l’obiettivo delle riduzione della mortalità sulle strade fissato dalla Comunità Europea.

Il dispositivo di controllo effettuato nella mattinata del 23.06.2021 ha dato i seguenti risultati:

nr. 32 veicoli controllati

nr. 31 violazioni per uso di “smartphone” durante la guida

nr. 160 punti patente decurtati;

nr. 2 violazioni al Codice della Strada di altra natura

Dai risultati appare evidente come, nonostante l’utenza sia a conoscenza del divieto e delle pesanti sanzioni derivanti (da euro 165,00 a 660,00 di ammenda e decurtazione di punti 5 sino ad arrivare in recidiva alla sospensione della patente), l’uso dei cellulari faccia parte integrante della vita quotidiana al punto di non averne cognizione dell’uso durante la guida (99% dei controlli) e delle gravi conseguenze. Nelle prossime settimane saranno organizzati ulteriori controlli sul territorio jonico volti a contrastare i comportamenti causa di incidenti e garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

