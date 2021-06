Tumori al seno in provincia di taranto: perrini chiede audizione lopalco e rossi

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della III Commissione, Renato Perrini, ha richiesto oggi al presidente della Commissione stessa, Mauro Vizzino, l’audizione dell’Assessore alle Politiche per la Salute, Pierluigi Lopalco, e del direttore generale dell’Asl Taranto, Stefano Rossi, per un confronto sulle risposte della sanità pubblica inerenti le sempre maggiori diagnosi di tumore al seno in provincia di Taranto, ai primissimi posti in Italia.

Nelle scorse settimane Perrini ha preparato un documentato e approfondito report – con il contributo di autorevoli addetti ai lavori -, allegato alla richiesta e messo a disposizione della Commissione “per fornire un quadro più preciso sulla situazione attuale, e per un confronto utile e costruttivo nell’interesse esclusivo della comunità, e in particolare delle persone e delle famiglie più esposte e meno fortunate. E per scongiurare tristi ‘viaggi della speranza’ verso altre regioni e strutture, alla ricerca di assistenza e cure ritenute migliori e in tempi più rapidi, che al danno di disagi e costi proibitivi aggiungono la beffa della mobilità passiva a carico del sistema sanitario regionale. E ancora, per aumentare esponenzialmente la prevenzione, attraverso l’ottimizzazione, la razionalizzazione e la ricollocazione delle risorse strumentali, economiche e umane disponibili, e un’ulteriore implementazione, ove possibile” ha spiegato Perrini.

Correlati

Commenta l'articolo: