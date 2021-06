Taranto: piazza Ebalia in fiore

Nei giorni scorsi la piazza è stata oggetto di un intervento di manutenzione del verde. Le piante che adornano questa piazza sono state sfoltite ed aggraziate nella forma per dare un maggior decoro e gli operatori del verde urbano hanno provveduto alla sistemazione di piante fiorite alla base della fontana.

«Un intervento – fa sapere l’assessore all’ambiente Paolo Castronovi – per donare colore e decoro ad una delle piazze più importanti della città. Così come sta avvenendo in altre zone, la manutenzione del bello serve a migliorare la percezione di ciò che ci circonda e stimolarne la cura da parte di tutti noi».

