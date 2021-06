Taranto al Forum dei Comuni dei Cammini di Leuca

Al Forum dei Comuni dei Cammini di Leuca, tenutosi a Santa Maria di Leuca, l’assessore agli Affari Generali del Comune di Taranto Annalisa Adamo ha ricevuto la Bandiera della Pace concessa dalla Fondazione di partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca” De Finibus Terrae recependo il protocollo firmato con ANCI Puglia nel 2019.

La bandiera è un segno visibile dell’impegno costante dell’amministrazione comunale e della città a promuovere e vivere l’etica della pluralità e della legalità, come ha ricordato durante la celebrazione l’arcivescovo Vito Angiuli.

L’assessore Adamo ha portato i saluti del sindaco Rinaldo Melucci ai rappresentanti istituzionali di tutti i Comuni della rete, che ha inteso in primis promuovere azioni per la valorizzazione e riqualificazione, puntando al turismo lento nelle connessioni tra essi, non solo sulla base delle direttrici storiche ma anche di altri sentieri ugualmente di grande valore, tra cui i Cammini di Leuca.

«Esponendo la bandiera nel nostro Comune – ha detto l’assessore Adamo – ricorderemo maggiormente l’impegno a promuovere, soprattutto verso le nuove generazioni, i valori della pace, della giustizia e della salvaguardia dell’ambiente. Promuovendo Taranto Comune per la pace diventeremo un avamposto sul mediterraneo di civiltà e di ecologia profonda. La presenza in questa giornata dello scrittore francese Daniel Pennac e le sue parole sulla insoddisfacente umanità della politica nazionale ed europea rispetto alla Pace nel Mediterraneo e l’accoglienza non possono che essere condivise da chi come noi lavora costantemente per la tutela dei diritti, per sostenere la cultura e il pluralismo culturale».

In occasione del Forum dei Comuni aderenti ai Cammini di Leuca l’assessore agli Affari Generali del Comune di Taranto Annalisa Adamo ha tenuto un incontro con il vicesindaco e assessore alla cultura di Castro Alberto Capraro, con il quale già nelle scorse settimane l’assessore Fabrizio Manzulli aveva avviato la partecipazione di Taranto alla rete che vuole promuovere la sostenibilità, il turismo lento e tutta una serie di progettualità per la salvaguardia e promozione dei territori. «I comuni sono in cammino, non vogliono essere monadi ma muoversi quanto più possibile sinergicamente – ha detto l’assessore Adamo all’esito dell’incontro -. In questa ottica anche l’amministrazione Melucci lavora con le altre amministrazioni per un futuro più sostenibile. Grazie alla collaborazione e al ponte che stiamo lanciando con questa parte della Puglia, Taranto sarà protagonista nel 2025, anno del Giubileo dell’iter Petri, la via che San Pietro percorse da Leuca a Roma. La città sarà il fulcro di iniziative ed eventi in fase di programmazione».

