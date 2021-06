Sabato 26 giugno a Bari mobilitazione unitaria nazionale di Cgil Cisl Uil

Continua la mobilitazione nazionale di Cgil Cisl Uil per chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti, investimenti in politiche attive del lavoro, la riforma degli ammortizzatori sociali e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro in vista del programma di ripartenza del Paese e del Decreto Sostegni che si sta discutendo in questi giorni in sede governativa e parlamentare, il quale deve essere in grado di creare lavoro stabile e sicuro, a partire dai giovani, dalle donne e dal Mezzogiorno.

Le tre organizzazioni sindacali scenderanno in piazza, unitariamente, a Bari, Torino e Firenze con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale, per l’Italia di domani.

A Bari, sabato 26 giugno dalle ore 10 in piazza Libertà, si concentreranno tutte le regioni del Sud. La manifestazione sarà aperta da delegati e delegate del territorio in rappresentanza di tutte le categorie lavorative. Alle 11,00 è previsto l’intervento del segretario generale della UIL, PierPaolo Bombardieri e a seguire, in collegamento streaming da Torino e Firenze gli interventi dei segretari generali di Cgil e Cisl, Maurizio Landini e Luigi Sbarra.

Correlati

Commenta l'articolo: