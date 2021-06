Politiche abitative, incontro presso gli Uffici della Regione Puglia a Bari

Nel ciclo di confronti di lavoro odierni presso gli Uffici della Regione Puglia a Bari, il Sindaco Rinaldo Melucci ed il Dirigente all’Urbanistica del Comune di Taranto Mimmo Netti hanno potuto discutere di alcuni progetti riferibili alle competenze della Sezione Politiche Abitative gestita dalla Dirigente regionale Luigia Brizzi.

Tra i tanti e complessi argomenti affrontati per il capoluogo ionico, la delegazione dell’Ente civico ha potuto raccogliere aggiornamenti relativi ai prossimi cantieri al quartiere Tamburi ed alla pratica per la futura delocalizzazione delle cosiddette case parcheggio, con la valutazione di conseguenza delle variazioni richieste al piano originario per gli atterraggi previsti in zona Pezzavilla.

Sul tema le parti torneranno a compiere approfondimenti nel corso delle prossime settimane.

Progetti relativi al capoluogo ionico in tema di mobilità innovativa e sostenibile, incontro con l’assessore Maurodinoia

Incontro molto costruttivo quest’oggi nella sede regionale con l’assessore Anita Maurodinoia, per discutere dei progetti relativi al capoluogo ionico in tema di mobilità innovativa e sostenibile, nonché della programmazione amministrativa e dell’evoluzione che coinvolge la società partecipata Kyma Mobilità.

«C’è una rinnovata attenzione dell’ente regionale sui trasporti che sono ritenuti strategici per il nuovo modello di sviluppo alternativo di Taranto – ha riferito il Sindaco Rinaldo Melucci a margine della riunione, alla quale ha partecipato anche il segretario generale dell’ente ionico Eugenio De Carlo -. Ringrazio l’assessore Maurodinoia per quanto sta facendo: presto in tema di idrovie e alta velocità, solo per citare alcuni esempi, saremo insieme in grado di adottare iniziative molto significative. Taranto sta crescendo e sta diversificando molto la sua offerta complessiva, l’aspetto mobilità diventa sempre più dirimente per tutti noi».

Correlati

Commenta l'articolo: