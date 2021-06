Marina Militare: giuramento solenne degli allievi del 22° e del 23° corso normali Marescialli

Lunedì 28 giugno 2021 presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto avrà luogo la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana degli allievi marescialli appartenenti al 22° ed al 23° Corso Normale.

La solenne cerimonia si terrà alle ore 11.00 presso la piazza d’Armi dell’istituto di formazione alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone e delle autorità civili e religiose locali oltre che ad alcuni familiari degli allievi giurandi, il tutto nel pieno rispetto delle predisposizioni e indicazioni sanitarie in vigore. Il 22° Corso Normale Marescialli, l’attuale “seconda classe”, è composto di 76 allievi mentre il 23° corso, l’attuale “prima classe”, è composto di 154 allievi.

L’elemento umano è centrale nell’azione dello strumento militare, ed è essenziale mantenere nel tempo un’elevata qualità professionale, partendo in primis dalla formazione. Gli istituti e le scuole di formazione della Marina Militare garantiscono un’ampia possibilità di scelta: l’obiettivo è formare personale preparato e competente in materie e per professioni al passo con i tempi. I tempi cambiano e anche la cultura, ma ciò che resta indelebile sono i valori fondanti che contraddistinguono il personale della Marina militare: etica, fedeltà, disciplina e onore.

La Scuola Sottufficiali di Taranto forma circa l’80% dei quadri non dirigenziali della Marina Militare: assicura la formazione degli allievi marescialli sviluppando in loro le attitudini necessarie per assolvere i compiti nelle diverse categorie e specialità; seleziona ed addestra i Volontari in Ferma Annuale (VFP1); forma i Volontari in Ferma Quadriennale (VFP4) ed i Sergenti ed eroga tutti i corsi di aggiornamento e specializzazione previsti per i Sottufficiali ed i Graduati. Assicura anche la formazione di equipaggi di marine estere.

Gli allievi normali marescialli seguono i corsi di laurea dell’Università degli studi Aldo Moro di Bari in Scienze e gestione delle attività marittime, in Informatica e comunicazione digitale e in Infermieristica. Durante i tre anni di permanenza in Istituto acquisiscono quindi le competenze professionali e le nozioni di etica militare e arte marinaresca necessarie per adempiere agli incarichi che saranno loro assegnati a bordo delle Unità Navali e presso i Comandi ed Enti a terra della Marina e delle Capitanerie di Porto.

(foto Marina Militare)

