Legamjonici: “La sentenza del Consiglio di Stato non tutela la salute dei cittadini di Taranto”

Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar Lecce che legittimava l’ordinanza sindacale sulla chiusura dell’area a caldo. Una decisione che non stupisce ma che viene accolta con amarezza dal comitato Legamjonici, che ha promosso nel 2013 il ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU).

Rispetto alla sentenza CEDU del 24 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha ritenuto che ‘proprio l’intrapresa realizzazione delle misure procrastinate per anni, anche a causa della turbolenta situazione finanziaria e delle note vicende giudiziarie penali che hanno coinvolto l’impresa, segna una linea di discontinuità rispetto ai fatti che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha preso in considerazione nella sua sentenza di condanna.’ Lasciando intendere che i giudici europei si siano riferiti ad una situazione passata.

Il Consiglio di Stato però dimentica che a partire dal 24 giugno 2019, data in cui la sentenza Cedu è diventata definitiva, il Comitato dei Ministri europeo che sovrintende al percorso sui rimedi rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo sta aspettando inutilmente da due anni di sapere dallo Stato italiano cosa nel concreto sta facendo per tutelare la salute dei cittadini di Taranto. Non è tanto l’assenza di una risposta dall’Italia che tiene all’oscuro della situazione il Comitato europeo, quanto le carenti prove documentali, anche del tutto prive della certezza dei tempi di realizzazione degli interventi da attuare, fornite dall’Italia. Per questo il Comitato europeo ha chiesto al Governo ulteriori informazioni in merito al piano d’intervento da presentare entro il 30 giugno prossimo. Il Consiglio di Stato, riferendosi alla situazione attuale giudica che ‘le misure previste dal Piano risultano in corso di realizzazione e non emergono, dagli atti endoprocedimentali o dal provvedimento gravato, particolari ritardi o inadempimenti rispetto alla loro attuazione.’ Evidentemente non sa che ArcelorMittal ha chiesto continue proroghe per l’attuazione di vari interventi previsti dall’A.I.A.

Come mai il Consiglio di Stato ha interpretato il principio di precauzione in maniera diversa sia rispetto al Tar Lecce, di cui ha ribaltato la sentenza, sia rispetto alla Corte europea che, proprio in base a questo principio, ha condannato l’Italia?

Eppure nella stessa sentenza del Consiglio di Stato si legge che ‘il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all’individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto’. Proprio per questo, dunque, è da ritenersi deplorevole il comportamento di quella istituzione che, nell’esercizio delle sue funzioni, tende a rinviare interventi da attuare immediatamente per tutelare la salute pubblica.

Il comitato Legamjonici è in costante comunicazione con il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e continuerà a vigilare sull’esecuzione della sentenza della Corte europea. La battaglia continua.

