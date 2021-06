Di Gregorio: “Grazie a Melucci il governo dovrà comunque intervenire sull’ex Ilva”

Nota del consigliere regionale del Pd, Vincenzo Di Gregorio.

“Il Consiglio di Stato, esprimendosi a favore del ricorso di ArcelorMittal, non cambierà le sorti di un impianto che, così com’è, non può continuare a produrre. L’ordinanza del sindaco Melucci mette le Istituzioni di fronte a un fatto inequivocabile: mantenere le fonti inquinanti attive è un rischio per la comunità. Quella ordinanza è una pietra miliare e il sindaco Melucci può avere la coscienza a posto per aver percorso tutte le strade possibili per tutelare la salute dei cittadini.

Ecco perché ha ancora più senso, ora, fare quadrato intorno al primo cittadino: la battaglia non è ancora terminata, bisognerà mettere il Governo di fronte alle responsabilità che ha nei confronti di Taranto.

L’azione dell’Amministrazione Melucci è servita a portare il tema sui tavoli nazionali, tanto da rendere l’accordo di programma una prospettiva non più improbabile. Serve insistere, adesso, serve far sentire la coesione del territorio, della politica, per consentire che i diritti dei tarantini non siano più calpestati”.

