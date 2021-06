CasaImpresa Taranto. Andriani: “No alle aperture selvagge dei negozi alimentari”

“Va recuperata la propria umanità, i tempi giusti per ciascuno”. Egidio Adriani, rappresentante di Feder Macellai di CasaImpresa Taranto interviene per richiamare l’attenzione sull’esigenza di stabilire orari e giornate ben precisi per regolare le aperture delle attività che si occupano della vendita di prodotti alimentari.

“La pandemia, e tutto ciò che ha portato con sé, dovrebbe averci insegnato quanto è importante il tempo condiviso con gli affetti più cari, con la famiglia e gli amici. Per questo invitiamo al recupero degli spazi necessari a consentire il ritorno ad una dimensione più umana. La chiusura forzata di moltissime attività e la necessità di passare più tempo possibile in casa inoltre ci hanno dimostrato che ci si può comunque organizzare per fare la spesa alimentare”.

“Dunque – conclude Andriani – contrariamente alla logica dei fatturati e dei grandi numeri, tipica della globalizzazione e della grande distribuzione, proponiamo orari e giornate di apertura più consoni. Va cercata una soluzione intermedia per contemperare interessi diversi: da una parte l’ormai consolidata tendenza a fare acquisti anche durante le domeniche e le festività, dall’altra il bisogno, soprattutto dei piccoli negozianti che spesso contano su pochi dipendenti, di ritrovare un equilibrio tra il lavoro ed il tempo libero. soprattutto per riassaporare le relazioni familiari. No alla giungla delle aperture selvagge. Sì al raggiungimento di un compromesso”.

