Amati: “Consegnate 240mila dosi di Pfizer, immunità di popolazione il 13 settembre”

“Nella giornata di ieri sono state consegnate circa 240mila dosi Pfizer- tuttavia si registra un allungamento del termine di raggiungimento dell’immunità di popolazione che, oggi, si attesta al 13 settembre. Occorre accelerare la somministrazione dei vaccini per raggiungere l’immunità di popolazione entro fine agosto”. Lo dichiara il presidente della commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:13.

Ieri, mercoledì 23 giugno, sono state somministrate 27.086 dosi.

-12.780 rispetto a martedì 22

– 12.729 rispetto a lunedì 21,

+ 6.768 rispetto a domenica 20.

Ad oggi sono state consegnate 3.688.750 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 3.296.540.

Nello specifico sono 2.230.453 le prime dosi e 1.066.087 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 392.210 dosi.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 56,42%% (nella classifica nazionale in posizione numero 3 e sopra la media nazionale del 54,66%) mentre il 26,97% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 8 e sopra la media nazionale del 26,97%).

Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata con due dosi, il 13 settembre 2021.

Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 790.959 di cui 47.768 nella giornata di ieri. 629.289 dosi somministrate. Giacenza 161.670. Il 61,74% dei vaccinati attende la seconda dose. Ieri, mercoledì 23 giugno, sono state somministrate 3.232 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), + 73 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 2.458.334 di cui 241.290 nella giornata di ieri. 2.260.766 dosi somministrate. Giacenza 197.568. Il 46,36% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, mercoledì 23 giugno, sono state somministrate 14.535 dosi di Pfizer/BioNTech, -14.688 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 314.806 di cui 126 nella giornata di ieri. Dosi somministrate 304.655. Giacenza 10.151. Il 49,19% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, mercoledì 23 giugno, sono state somministrate 9.259 dosi di Moderna, + 1.814 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 124.651. 101.830 dosi somministrate. Giacenza 22.821.

Ieri, mercoledì 23 giugno, sono state somministrate 60 dosi di Janssen, + 21 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in terza posizione nella classifica generale nazionale: su 3.399.214 dosi consegnate, sono state somministrate 3.225.253, pari al 94,9%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Quarta per la fascia +90 (104,65%);

Quinta per fascia 80/89 (97,02%);

Prima per fascia 70/79 (92,62%).

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi.

ottava per la fascia 90+ (90,3%)

sesta per la fascia 80/89 (88,6%)

sesta per la fascia 70/79 (55,8%)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 18 giugno-24 giugno 2021, in Puglia sono state somministrate 218.245 dosi, cioè 13.696 dosi in meno rispetto all’obiettivo fissato di 231.941.

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale https://www.fabianoamati.it/covidreport

