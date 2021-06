Taranto presa d’assalto dagli ospiti imbarcati su Msc Seaside

Centinaia di ospiti della Msc Seaside, che come ogni mercoledì ha attraccato nel nostro porto, hanno scelto di passare qualche ora nella nostra città optando per una delle esperienze turistiche strutturate per loro.

Ben dodici bus privati hanno condotto entusiasti visitatori agli stabilimenti balneari di Marina di Taranto mentre le bellezze storico artistiche della Città Vecchia e del Borgo umbertino hanno ammaliato altrettanti gruppi di ospiti provenienti soprattutto da Francia, Italia e Germania.

«Anche quest’oggi Taranto è stata presa d’assalto dagli ospiti imbarcati su Msc Seaside – le parole dell’assessore Fabrizio Manzulli -, non solo il relax e la qualità dei servizi offerti dai nostri stabilimenti balneari, ma anche le nostre bellezze artistiche raccolgono l’apprezzamento di moltissimi turisti che scelgono di restare in città. Purtroppo, le misure di sicurezza legate all’emergenza epidemiologica non garantiscono grande libertà di movimento, ma siamo certi che la pazienza degli operatori e i sacrifici dell’amministrazione comunale saranno ripagati in termini di promozione turistica. Sono infatti molti, gli ospiti che salutano le guide turistiche che li hanno accompagnati con un “arrivederci a presto” e complimentandosi per la bellezza della nostra città».

