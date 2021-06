Taranto: 90 nuovi punti luce in zona Tramontone-Lama in 10 strade

Si tratta di due importanti lotti in zone densamente abitate dove i cittadini attendevano da svariati anni l’installazione degli impianti di pubblica illuminazione. Impianti led di nuova generazione per rispondere alle esigenze degli abitanti e per migliorarne le condizioni di vita.

Melucci: “Non ci fermeremo a queste zone, ma proseguiamo dritti verso l’obiettivo che come amministrazione ci siamo prefissati: portare luce e servizi in ogni zona della città”.

