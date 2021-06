L’assessore Adamo alla presentazione del piano “Chan.C.E.”: «Occasione formativa da non perdere»

Presentato oggi il piano “Chan.C.E.: Chance per la Competitività e l’Eccellenza”, per qualificare le performance delle aziende pugliesi che puntano su digitalizzazione, innovazione e sviluppo delle nuove tecnologie.

Alla presentazione del progetto finanziato da Fondimpresa, il fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, CGIL, CISL e UIL, tenuta nella Biblioteca Acclavio, ha portato il saluto dell’amministrazione Melucci l’assessore agli Affari Generali Annalisa Adamo.

«La formazione gratuita all’interno di 41 imprese per 245 dipendenti – ha detto l’assessore Adamo -, in ambiti che la pandemia ci ha fatto scoprire necessari, ci rende orgogliosi. A “Formare Puglia” e al suo presidente Angelo Lorusso, a “Programma Sviluppo” e al suo presidente Silvio Busico, alla presidente di “Associazione Formazione” Paola Abre e a Florinda Colella, inoltre, va il nostro plauso personale e istituzionale, non solo per il lavoro fatto sinora, ma soprattutto per aver dimostrato come attraverso il lavoro sinergico di più soggetti si possa creare eccellenza e occasioni di crescita a beneficio di tutti. Molto interessanti e da non perdere le occasioni prospettate dal direttore Amarildo Arzuffi sulle linee di finanziamento di Fondimpresa in tema di economia circolare, innovazione digitale e ambientale».

