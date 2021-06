We eat Apulian: la città di Grottaglie per la biodiversità e la ristorazione in Puglia

Martina Franca, Grottaglie e Polignano a mare diventano rete per un creare un nuovo percorso turistico che parta dal mare fino all’entroterra. Tutto nasce dalla determinazione delle aziende del settore Ho.Re.Ca. dei tre comuni che hanno deciso di dialogare, superando i campanilismi, per lavorare ad un’idea comune che potesse portare attenzione ad un territorio che ha tutte le qualità per emergere nel panorama pugliese.

Il ruolo delle Istituzioni deve essere quello di supportare iniziative come questa e garantire alle proprie comunità le giuste condizioni di crescita.

I tre luoghi hanno peculiarità differenti ed è ciò che rappresenta il punto di forza di questa rete: mare, barocco e artigianato, da inserire in una nuova offerta turistica.

Assieme alla volontà c’è anche la concretezza ed il supporto della tecnologia, è stata, infatti, creata una app per promuovere i territori, Bookizon permetterà di ricercare l’offerta enogastronomica e turistica dei luoghi.

Questo è solo il primo passo, il mio auspicio è che altri settori possano avvicinarsi a questa idea.

Il progetto é stato presentato nella Sala degli Uccelli nel Palazzo Ducale di Martina Franca alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consiglio di Polignano a mare Francesco De Donato, Franco Ancona e Bruno Maggi rispettivamente sindaco e assessore alle attività produttive del comune di Martina Franca e le associazioni di categoria del settore.

