Sicurezza in AM, USB: responsabile dei lavori con braccio ingessato nello stabilimento

Nota di Franco Rizzo, Coordinatore provinciale Usb Taranto. “Una foto più eloquente che mai quella che immortala un Responsabile dei Lavori che, pur avendo un braccio ingessato, è regolarmente a lavoro all’interno dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal, esattamente in Afo 4.

Con la gestione Morselli, sono del tutto saltate anche le regole sulla sicurezza: nella fabbrica infatti accade che viene licenziato chi denuncia la mancanza di dispositivi di protezione individuali e di interventi manutentivi che possano colmare carenze strutturali evidentissime in tutti i reparti. Chi invece, come in questo caso, si propone per recarsi al lavoro pur non potendo farlo, viene accolto in spregio a tutte le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Torniamo nuovamente ad evidenziare le grandi contraddizioni che caratterizzano l’attuale gestione dell’acciaieria tarantina, gestione che, giova sempre ricordarlo, in parte è riconducibile allo Stato.

Grave tutto ciò, grave che il Governo continui con il suo immobilismo invece di invertire la rotta, magari valutando proposte che aprono spiragli diversi per i lavoratori e per i cittadini, come quella presentata proprio dalla nostra organizzazione sindacale.”

