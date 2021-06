ReD 3.0 II edizione: domande ammissibili finanziate con ulteriori 21milioni di euro

Nota di Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto. “La Regione Puglia risponde concretamente ai bisogni dei pugliesi finanziando con ulteriori 21.960.000 di euro la misura del ReD 3.0 II edizione.

I cittadini e le cittadine le cui domande, pur avendo i requisiti e risultando ammesse erano risultate non finanziabili, per esaurimento delle risorse economiche, avranno così la possibilità di ricevere il contributo economico di € 500 al mese, per un anno, insieme alla sottoscrizione di un patto, con il proprio Ambito territoriale, di adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale in base al loro profilo psico-sociale, familiare, comunitario e professionale.

Si tratta di un ottimo provvedimento messo in campo dal Presidente della Regione, Michele Emiliano, e dall’Assessora al Welfare, Rosa Barone che va a potenziare un segmento particolarmente fragile della società che necessita delle dovute attenzioni, affinché nessuno resti indietro!

E’ importante in questo momento adottare ogni utile iniziativa di contrasto alle vecchie e alle nuove povertà, purtroppo in aumento in tutto il Paese, a causa della crisi sanitaria e sociale, e la Regione Puglia lo sta facendo coerentemente con il Piano per la ripartenza: la manovra complessiva di 750 milioni di euro che prevede misure in favore delle persone, delle comunità e delle imprese pugliesi.

Già da questa stamattina, martedì 22 giugno, il provvedimento è esecutivo e gli Ambiti sono al lavoro per istruire le 3035 pratiche “Ammesse con DGR 969/2021”.

