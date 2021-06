Pulsano: approvato progetto “Posso prima io?”, rivolto ai diversamente abili e ai caregiver

Il Comune di Pulsano ha approvato in via definitiva con Delibera di Giunta n. 74 del 31/05/2021, il progetto “Posso prima io?”, rivolto alle persone diversamente abili e ai loro caregiver.

Considerato che negli ultimi decenni si è venuta a definire la figura del caregiver familiare, ossia di quella persona che a titolo gratuito e fuori dall’ambito professionale si occupa dell’assistenza di un figlio, genitore o altro familiare disabile e che ad oggi non esiste ancora una legge che tuteli detta figura essenziale nella vita dell’ammalato grave, per segno di civiltà, questa Amministrazione Comunale, ritiene di dover dedicare attenzione a questa figura attraverso una campagna di sensibilizzazione finalizzata a sostenerlo e a facilitarlo nello svolgimento delle mansioni assistenziali e di contatto con i servizi sul territorio comunale.

La finalità di questo progetto consiste fondamentalmente nell’attenzionare gli esercizi pubblici presenti sul territorio, a dare precedenza al caregiver nelle situazioni dove la lunga attesa del proprio turno potrebbe comportare un aggravio del tempo dedicato all’assistito.

L’Assessore Mandorino dichiara: “Questa iniziativa trova denominazione nella locuzione -Posso prima io? -a significare la richiesta di permesso di precedenza del caregiver agli astanti che si trovano in un esercizio commerciale o organismi pubblici che aderiranno all’iniziativa. Infatti tutti i commercianti pulsanesi sono stati opportunamente coinvolti e invitati a collaborare nel rispetto delle regole di convivenza civile, all’attivazione o al ripristino, laddove già esistenti, di corsie preferenziali per le categorie più fragili della popolazione e molti di loro hanno già dato un riscontro positivo, attendiamo ulteriori adesioni”.

Il Sindaco Francesco Lupoli afferma: “Il grado di civiltà di un popolo si misura dal modo in cui vengono trattate le persone più sfortunate; credo che un piccolo segnale come questo possa aiutare a sensibilizzare l’intera comunità su un tema così delicato”.

