L’UTC raccoglie il plauso di alcuni residenti di Città Vecchia: «Doppio senso su discesa Vasto, ottima decisione»

Dopo i confronti dei mesi scorsi, una delegazione di residenti di Città Vecchia è tornata a incontrare l’Urban Transition Center per parlare di viabilità e parcheggi nell’isola.

È stato registrato un riscontro assolutamente positivo, soprattutto per quanto riguarda il doppio senso su discesa Vasto, tra via Di Mezzo e piazza Castello. «È un’alternativa alle lunghe code di auto sulla “ringhiera” – il loro commento –, specie nelle ore di punta, utile per chi ha bisogno di accedere con rapidità a servizi come l’università e il liceo musicale Paisiello, ma anche ai tanti fruitori delle attività commerciali della zona».

I lavori di risistemazione delle aree di sosta in piazza Castello, insieme alla ridefinizione delle aree di transito a traffico limitato e al maggiore controllo di prossimità delle forze dell’ordine in Città Vecchia, si sono dimostrati elementi utili e funzionali a migliorare la qualità della vita dei residenti che quotidianamente vivono e operano nel quartiere.

Correlati

Commenta l'articolo: