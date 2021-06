Concluso progetto lettura di Legalitria, la premiazione a Cisternino

A conclusione del progetto lettura di Legalitria si è tenuta a Cisternino la consegna dei premi a chi tra amministratori, personalità della cultura e della società civile si è distinto contribuendo nell’affermazione della legalità.

Era presente per il Comune di Taranto l’assessore agli Affari Generali Annalisa Adamo.

«Legalitria è una realtà ormai ultra regionale – ha detto l’assessore Adamo – con un forte impatto sulle nuove generazioni. In questa rete della legalità l’amministrazione Melucci non può mancare considerato il grande lavoro che si sta attuando a Taranto per diffusione dei valori ecologici e dei diritti delle persone».

Correlati

Commenta l'articolo: