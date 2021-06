Amati: “Tre milioni e 200 mila dosi somministrate, immunità di popolazione il 9 settembre 2021”

“La Puglia ha somministrato 3.225.253 dosi di vaccini su 3.399.214 di dosi consegnate ed è terza in Italia per numero di somministrazioni. Occorre mantenere questo trend e possibilmente migliorarlo per anticipare il termine di raggiungimento dell’immunità di popolazione entro fine agosto”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:09.

Ieri, lunedì 21 giugno, sono state somministrate 38.697 dosi.

+ 18.906 rispetto a domenica 20,

+ 5.236 rispetto a sabato 19,

-6.669 rispetto a venerdì 18.

Ad oggi sono state consegnate 3.399.214 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 3.225.253.

Nello specifico sono 2.192.922 le prime dosi e 1.032.331 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 173.961 dosi.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 55,47%% (nella classifica nazionale in posizione numero 3 e sopra la media nazionale del 53,72%) mentre il 26,11% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 7 e sopra la media nazionale del 25,28%).

Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata che con due dosi, il 9 settembre 2021.

Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 743.154 di cui 34 nella giornata di oggi. 622.747 dosi somministrate. Giacenza 120.407. Il 63,12% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, lunedì 21 giugno, sono state somministrate 5.948 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), + 4964 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 2.216.809 di cui 321 nella giornata di oggi. 2.213.332 dosi somministrate. Giacenza 3.477. Il 46,9% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, lunedì 21 giugno, sono state somministrate 30.433 dosi di Pfizer/BioNTech, + 12.457 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 314.600 di cui 11 nella giornata di oggi. Dosi somministrate 288.446. Giacenza 30.712. Il 49,19% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, lunedì 21 giugno, sono state somministrate 2.277 dosi di Moderna, + 1.487 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 124.651. 101.728 dosi somministrate. Giacenza 22.923.

Ieri, lunedì 21 giugno, sono state somministrate 39 dosi di Janssen, -2 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in terza posizione nella classifica generale nazionale: su 3.399.214 dosi consegnate, sono state somministrate 3.225.253, pari al 94,9%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Quarta per la fascia +90 (104,53%);

Quinta per fascia 80/89 (96,94%);

Prima per fascia 70/79 (92,44%).

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi.

Sesta per la fascia 90+ (90,0%)

sesta per la fascia 80/89 (88,3%)

sesta per la fascia 70/79 (54,4%)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 16 giugno – 22 giugno 2021, in Puglia sono state somministrate 230.861 dosi, cioè 1.080 dosi in meno rispetto all’obiettivo fissato di 231.941.

Correlati

Commenta l'articolo: