Al via “L’Angolo della Conversazione” con il vicedirettore di Rai1 Angelo Mellone

Si accendono i riflettori sulla XVII edizione de l’Angolo della Conversazione, rassegna culturale organizzata da Yachting Club e BCC San Marzano e patrocinata dal Comune di Taranto. Giovedì sera (ore 21) il primo dei tredici imperdibili eventi in calendario per l’estate 2021. Allo stabilimento balneare di San Vito, farà tappa Angelo Mellone, classe 73, vicedirettore di Rai1, giornalista e scrittore. Tarantino doc ma romano d’adozione, Mellone presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo “Nelle migliori famiglie” edito da Mondadori. E’ un libro sui legami, raccontati attraverso le vicende dei protagonisti e il modo in cui le loro esistenze si intrecciano con quelle di amici, parenti e figure più o meno oscure.

Esplora il rapporto fra le aspirazioni personali e la relazione di coppia, lo scambio faticoso fra libertà e appartenenza, fra desiderio individuale e senso familiare, per mostrare che, a determinate condizioni, la famiglia può sopravvivere alla retorica della sua dissoluzione. Il libro è ambientato tra il quartiere residenziale di Roma Nord e Cortina d’Ampezzo. Una famiglia, padre noto chirurgo plastico, madre famosissima presentatrice televisiva, si ritrova al capezzale del figlio minore, dopo aver già perso il primo in un incidente stradale. Un lutto terribile che fa crollare l’unione, la famiglia, il rispetto.

Dopo anni di amore, le strade di Piero ed Elisabetta si dividono, ognuno decide di inseguire le proprie vanità fino a ritrovarsi davanti alla barella sulla quale è steso uno degli altri tre figli, giunto al pronto soccorso di Cortina in codice rosso per una caduta sulla pista da sci. Una notte infinita li tiene prigionieri nel desolato corridoio di un ospedale e li costringe a fare i conti con se stessi, con i propri errori e soprattutto con l’altra e l’altro che moltissimo hanno amato e troppo velocemente hanno dimenticato.

Con Angelo Mellone dialogherà Enzo Ferrari, direttore di Taranto Buonasera. A margine della presentazione sarà possibile acquistare il libro presso il corner allestito dalla Mondadori Bookstore di via De Cesare. La serata inaugurale sarà preceduta da un momento celebrativo dedicato alla Varvaglione 1921, tra i partner de l’Angolo della Conversazione. La cantina, unica realtà tarantina a conduzione familiare affermatasi anche a livello internazionale, è giunta allo storico traguardo dei cento anni di attività e per l’occasione ha deciso di fare un brindisi con gli amici dello Yachting Club. L’ingresso è con prenotazione inviando un msg whatsapp al numero 335/6386685 con nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico.

