Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 15 del 22 giugno 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 12 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

n. 8 presso il reparto Malattie Infettive;

n. 3 presso il reparto di Pneumologia

n. 1 presso il reparto di Rianimazione

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 3 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun decesso.

In Asl Taranto, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate, in totale, quasi 454mila dosi di vaccino. Rispetto a questo dato, oltre 159mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale.

Nella giornata di ieri, sono state somministrate 33 dosi a domicilio e 516 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale, a vantaggio di pazienti fragili.

Gli hub vaccinali di Taranto e provincia in mattinata hanno ripreso regolarmente le attività della campagna vaccinale, come da prenotazioni dei cittadini e cronoprogramma. In totale, sono state somministrate quasi 3600 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 486 presso lo SVAM, 372 dosi presso l’Arsenale e 482 dosi al PalaRicciardi; 387 dosi a Martina Franca, 424 dosi a Grottaglie, 407 dosi a Manduria, 563 dosi a Massafra, 475 dosi presso l’hub di Ginosa.

Nel pomeriggio di ieri, la cui giornata è stata interamente dedicata alla somministrazione delle seconde dosi di Astrazeneca, gli hub hanno registrato i seguenti dati: 54 dosi a Martina Franca, 54 dosi a Manduria, 126 dosi presso l’hub di Ginosa e 850 dosi presso l’hub di Porte dello Jonio.

Presso l’hub Porte dello Jonio prosegue oggi pomeriggio l’anticipazione delle seconde dosi di Astrazeneca per i cittadini di Taranto che hanno ricevuto la prima dose tra il 28 aprile e il 1 maggio.

