Sapor di storia, si riparte dal Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie

Si ritorna con a raccontare luoghi magici, a deliziare i palati e a vivere. Questa volta ad ospitare l'evento sarà, nel meraviglioso. A partire dalle sarà possibile visitare questo splendido luogo, conoscere la sua storia e il futuro che lo attende, degustare una cena sapientemente preparata dallo e intrattenersi con l'accompagnamento musicale di.

una sera a cena, in via del tutto esclusiva, in un giardino medioevale circondato da un colonnato del 1800 che al suo interno custodisce una chiesa rupestre recentemente rinvenuta.

la magia di rivivere il passato e sentirsi parte delle tradizioni che raccontano delle nostre origini e della nostra cultura attraverso i luoghi, le storie e la voce di chi ha fatto dell’amore e della conoscenza della propria terra una missione di vita.

Storia cultura e tradizioni si intrecciano per dar vita ad un’esperienza unica dai tratti surreali, che vi accompagnerà in un viaggio a ritroso tra curiosità, narrazioni e meravigliosi scorci di vita passata.

Programma della serata:

Visita e Narrazione Storica

Cocktail di benvenuto con degustazione dei prodotti

Cena curata dallo Chef Tommaso Schiena

‘ ̀ , di .

È un progetto nato circa due anni fa, tanto ambizioso quanto innovativo che ha quale fine la promozione culturale ed enogastronomica del nostro territorio e delle realtà imprenditoriali e di produzione che lo caratterizzano.

Gli appuntamenti si svolgono nei palazzi e siti storici più belli e rappresentativi di Taranto e della sua Provincia.

Partiti dal Centro Storico e dal Borgo di Taranto sono arrivati sino all’entroterra pugliese, articolandosi in teatralizzazione e narrazione dei luoghi sede dell’evento e cene placè a tema ispirate agli usi e abitudini enogastronomiche dei luoghi di volta in volta selezionati come sede degli eventi.

Gli appuntamenti precedenti sono stati realizzati presso:

– Chiostro di San Francesco (Ex Caserma Rossarol),

– Chiostro di Santa Chiara (Tribunale dei minorenni di Taranto),

– Mu.Di. (Museo Diocesano di Arte Sacra),

– Palazzo del Governo di Taranto,

– Salone degli Specchi (Palazzo di Città),

– Castello Aragonese.

– Masseria Amastuola a Crispiano,

– Masseria Pilano a Martina Franca.

L’obiettivo è quello di aprire le porte di questi meravigliosi edifici a chi interessato a scoprire le bellezze e la storia dei luoghi selezionati come tappe degli eventi ed accompagnarlo in un viaggio a ritroso nel tempo anche attraverso percorsi enogastronomici con i prodotti d’eccellenze del nostro territorio.

Gli ospiti, partecipando a Sapor di Storia hanno la possibilità di vivere in via del tutto insolita luoghi suggestivi e carichi di storia.

In occasione dell’estate Sapor di Storia ha diretto la sua attenzione alle Splendide Masserie dell’entroterra, al fine di promuoverne la riscoperta e per favorirne la fruibilità, nella speranza di intensificare il legame di queste con la popolazione che il più delle volta ne ignora l’esistenza e la bellezza.

