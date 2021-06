Regionale 8, Maurodinoia: “Opera strategica per la mobilità pugliese”

“Il valore dell’opera viaria denominata Regionale 8, come ho avuto modo di sottolineare anche in audizione, è assolutamente strategico – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente della Regione Puglia Anna Grazia Maraschio, a margine della conferenza dei servizi che si è tenuta oggi presso l’Assessorato: utile per decongestionare il traffico estivo sulla costa, importante per lo sviluppo economico e turistico del versante orientale della provincia di Taranto e funzionale per la mobilità dei comuni dell’area. Tuttavia il progetto presenta alcune criticità sotto il punto di vista dell’impatto ambientale e della sostenibilità, come rilevato dal Comitato VIA nella sua relazione. La conferenza di servizi odierna ha rappresentato un momento di confronto e di chiarimento rispetto alle problematiche emerse, consentendo al proponente di presentare le proprie controdeduzioni e mantenendo ancora aperti i termini dell’endoprocedimento di VIA”.

“La Regione Puglia – ha concluso la Maraschio – si renderà disponibile a fornire un supporto tecnico, laddove si rendesse necessario, al fine di poter raggiungere un progetto capace di coniugare l’efficacia dell’opera con la tutela dell’ambiente e del nostro prezioso paesaggio”.

“Mi auguro – ha dichiarato l’Assessore regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia – che le criticità sollevate in sede di comitato di VIA vengano superate. La strada regionale 8 è ritenuta strategica per la mobilità della Regione Puglia pertanto inserita nel Piano attuativo dei Trasporti ad oggi vigente. Un’opera che il territorio attende da tempo, indispensabile per migliorare l’accessibilità dell’area della provincia di Taranto”.

