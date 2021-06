Progetto “Estate Olimpica”, pubblicato l’avviso

L’amministrazione comunale di Taranto ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo https://bit.ly/3jbCaSn, l’avviso relativo al progetto “Estate Olimpica”, attività che rimodula la tradizionale “Estate ragazzi” nel pieno rispetto delle direttive e dei protocolli anti-covid vigenti.

Il progetto è gratuito ed è rivolto a bambini e ragazzi, anche con disabilità, di età compresa tra i 5 e i 13 anni e prevede la partecipazione quotidiana alle attività ludico-sportive proposte, che saranno diversificate in base all’età e all’omogeneità dei gruppi.

«Le attività – ha dichiarato l’assessore alla Sport Fabiano Marti – si svolgeranno, come gli scorsi anni, nel centro sportivo polivalente Mediterraneo Village. In un momento difficile come quello che stiamo attraversando, l’amministrazione Melucci, con il progetto “Estate Olimpica” vuole offrire a bambini e ragazzi di tutte le famiglie che ne faranno richiesta, quei momenti di socialità, confronto e spensieratezza di cui hanno tanto sentito la mancanza».

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione, allegata all’avviso, entro le ore 10 del giorno 29 giugno 2021.

