Nuova chiesa a Paolo VI, sopralluogo del sindaco Melucci

Partiranno presto i lavori di realizzazione della nuova chiesa dedicata a san Giuseppe Moscati, a Paolo VI, dopo la cessione dei suoli da parte del Comune.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha incontrato il parroco don Marco Crispino, proprio nelle aree del quartiere dove sorgerà l’edificio sacro. La parrocchia è attualmente ospitata in alcuni locali in piazza Pertini, ma grazie alla collaborazione tra Curia e Comune i parrocchiani potranno disporre di una chiesa dignitosa.

«Abbiamo avuto modo di confrontarci sull’iter di realizzazione della nuova chiesa – ha spiegato il sindaco – ma anche di valutare come sincronizzare questo intervento alle iniziative urbanistiche che interesseranno il quartiere, candidate a diverse misure di finanziamento. Paolo VI ha bisogno di diversi servizi e stiamo programmando la loro realizzazione: da una rete di trasporti che lo colleghi meglio al centro città, come le BRT, a un sistema di piste ciclabili e aree verdi attrezzate, fino alla riqualificazione di immobili degradati per la realizzazione di spazi da destinare allo sport e al commercio, al nuovo asilo h24 e alla cittadella della giustizia. Tutto rientra in un disegno di rinascita del quartiere, nel quale anche questo nuovo edificio sacro contribuirà a migliorare la qualità della vita dei residenti».

