Incontro tra WWF e Comune, Melucci: «Preserviamo insieme il nostro patrimonio naturalistico»

La tutela della biodiversità e dell’ecosistema ionici al centro del cordiale confronto tra il sindaco Rinaldo Melucci e il neopresidente della sezione cittadina del WWF, Giovanni De Vincentiis.

L’incontro, tenuto questa mattina a Palazzo di Città, ha consentito di porre le basi per avviare una proficua collaborazione tra associazione ed ente, mirata a preservare il patrimonio naturalistico cittadino e a condividerne la bellezza con cittadini e appassionati attraverso una serie di iniziative.

«La presenza del WWF sul territorio è un patrimonio per l’intera comunità – ha spiegato il primo cittadino – per questo siamo ben lieti di poter avviare questo percorso per promuovere e proteggere le nostre bellezze naturalistiche».

