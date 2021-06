‘Pellegrino di Puglia’ di Cesare Brandi, inaugurata mostra fotografica e documentale

Inaugurata nel Palazzo Ducale di Martina Franca la mostra fotografica e documentale per ricordare i 60 anni dalla pubblicazione di ‘Pellegrino di Puglia’ di Cesare Brandi.

Alla cerimonia d’inaugurazione tenuta nella Sala Consiliare con il Sindaco Francesco Ancona e l’assessore alle Attività Culturali del Comune di Martina Franca Antonio Scialpi ha partecipato in rappresentanza del Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e dell’amministrazione comunale l’Assessore agli Affari Generali Annalisa Adamo.

Non sono mancate le testimonianze del prof. Aldo Perrone e della prof.ssa Lucinia Speciale che hanno curato il bellissimo libro legato alla mostra intitolato Pellegrino 60’.

«La presenza del Comune di Taranto in questa giornata inaugurale è particolarmente significativa – ha detto l’assessore Adamo – in quanto ‘Pellegrino di Puglia’ di Brandi non è stato solo una pietra miliare nella letteratura dell’arte che a partire dagli anni ‘60 ha contribuito a capovolgere lo sguardo del Mondo sulle nostre bellezze ma è senza ombra di dubbio uno dei testi più belli di ecologia profonda, visto che ambiente e la nostra umanità è stata descritta da un viaggiatore d’eccezione.

Come lo stesso Cesare Brandi ha messo in evidenza il suo (ma anche il nostro) non è un viaggio in Puglia ma tanti viaggi, dove il fil rouge resta sempre il connubio tra la bellezza del paesaggio e la natura. Il messaggio che in questa sala consiliare gremita di cittadini vogliamo dare come amministrazioni e come istituzioni è che questi viaggi è bello farli insieme . Ci sono tutte le condizioni affinché le amministrazioni locali si muovano sinergicamente insieme per fare cultura, tutelare l’arte, l’ambiente ed il paesaggio, nonché per la valorizzazione dei nostri territori».

