Regionale 8, Casartigiani: «Troppa approssimazione, si lavori seriamente»

«Siamo preoccupati e amareggiati per il nuovo stop alla realizzazione della Regionale 8».

Lo dichiara il segretario provinciale di Casartigiani Taranto Stefano Castronuovo in seguito all’esito sfavorevole del Comitato di Via (Valutazione impatto ambientale) della Regione Puglia al termine dell’esame della documentazione presentata dalla Provincia di Taranto.

A quanto si apprende, l’organo tecnico che ha valutato la proposta progettuale ha evidenziato una serie di criticità che se non verranno revisionate ed aggiornate in tempi brevi potrebbero, ancora una volta, bloccare e compromettere il rapido completamento dell’opera.

«Dalle osservazioni descritte nelle 26 pagine della relazione si evince chiaramente che l’ente provinciale non ha soddisfatto le richieste di integrazioni e non ha fornito soluzioni efficaci in termini di sostenibilità ambientale e paesaggistica – fa notare Castronuovo – fermo restando che il Comitato Via è un organo tecnico che deve applicare precise norme e che il suo non è un parere soggettivo, riteniamo grave e lesivo per l’intero territorio tanta approsimazione. Dopo aver rischiato il disimpegno del finanziamento da parte della Regione Puglia per la realizzazione della Talsano-Avetrana, non possiamo permetterci ulteriori ritardi. La Regionale 8 è un’infrastruttura importantissima che deve essere conclusa in fretta, garantendo le peculiarità del territorio e senza deturpare il nostro paesaggio. Non si può prescindere da questo. I tecnici della provincia di Taranto presentino un progetto a regola d’arte una volta per tutte, capace di portare beneficio al territorio. Ci auguriamo – conclude Stefano Castronuovo – che la Provincia lavori celermente con i suoi tecnici per presentare un progetto valido e definitivo».

Correlati

Commenta l'articolo: