Questore di Brindisi, un sacerdote e un gruppo di motociclisti rispondono all’invito del Trasfusionale

Dopo i 29 donatori che ieri si sono presentati nel Centro Trasfusionale oggi hanno risposto all’appello il questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, don Francesco Pellegrino e un gruppo di biker che ha organizzato un motoraduno finalizzato alla donazione.

“Con l’arrivo dell’estate – spiega la responsabile del Trasfusionale, Antonella Miccoli – torna l’emergenza sangue. Durante la settimana si presentano pochi donatori e questa carenza di sangue ci crea problemi perché mancano le sacche per i pazienti cronici e gli interventi chirurgici. Per questo abbiamo lanciato un appello: tra ieri e oggi hanno risposto il questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, che è ormai un donatore abituale, tre sacerdoti che hanno diffuso la notizia durante la celebrazione della messa, i militari della Brigata Marina di Brindisi – Battaglione San Marco e molti operatori sanitari. Anche i ragazzi di Fuori Fase motor club Brindisi, Salento bikers e Apulia bikers hanno accolto il nostro invito e stamattina hanno organizzato un raduno partito dall’area parcheggio di un centro commerciale in direzione dell’ospedale Perrino. Ringrazio tutti di cuore e spero che queste giornate eccezionali diventino la normalità”.

Per accedere al Centro è necessario prenotarsi al numero 0831 537274. La donazione di sangue è una procedura sicura, svolta nel rispetto di tutte le norme anti Covid.

