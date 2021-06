Partite le idrovie di Kyma Mobilità

Nella prima mattinata di oggi (sabato 19 giugno) sono iniziati i collegamenti con l’Isola San Pietro gestiti da Kyma Mobilità con le motonavi “Adria” e “Clodia”. Nell’occasione Paolo Castronovi, assessore alle Società partecipate, e Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità, si sono recati all’imbarcadero di Piazzale Democrate per salutare l’equipaggio della motonave “Adria” che ha effettuato la prima corsa.

Ad accoglierli il Comandante Giuseppe d’Ippolito, con il Direttore di Macchina Emiliano Sammarco e i marinai Francesco d’Ippolito e Cosimo d’Ippolito.

«Ritorna da oggi un servizio fortemente voluto dall’Amministrazione Melucci che – ha commentato l’assessore Paolo Castronovi – è impegnata a valorizzare la “risorsa mare” anche come attrattore turistico. È un servizio che, grazie alla collaborazione sinergica con la Marina Militare, permette a tutti i cittadini e ai turisti di godere di un paradiso naturalistico come l’Isola San Pietro. Penso che ben poche città al mondo offrano l’opportunità di compiere una traversata di circa mezz’ora e trascorrere una giornata al mare: dobbiamo amare la nostra meravigliosa Taranto!»

In serata, inoltre, inizieranno anche le crociere turistiche di un’ora e mezza che, con partenza da Piazzale Democrate alle ore 20.00, permettono a tutti di ammirare, navigando nel Mar Piccolo e bel Mar Grande, le bellezze di Taranto nella magica atmosfera della sera.

«La crociera turistica è una esperienza straordinaria – ha infatti annunciato Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità – che permette, sia ai tarantini che ai turisti, di ammirare da una prospettiva nuova, quella del mare, gli scorci più suggestivi e le grandi bellezze della nostra città nell’atmosfera suggestiva dell’imbrunire, un’esperienza arricchita da una guida turistica che a bordo illustrerà ai passeggeri la storia e le tradizioni tarantine, affascinandoli con aneddoti e leggende, nonché gustose informazioni sulla enogastronomia tarantina».

Tutti i biglietti per le idrovie di Kyma Mobilità possono essere acquistati comodamente da casa sul sito aziendale www.amat.taranto.it o con lo smartphone mediante l’app KYMA-Amat, dove sono disponibili tutte le tariffe e gli orari in dettaglio; è anche possibile recarsi presso l’Ufficio Vendite Amat, in via D’Aquino n.21, o le rivendite autorizzate, una delle quali è ubicata in Vico del Ponte, vicino al punto di imbarco di Piazzale Democrate.

Le motonavi osservano le prescrizioni Anti-Covid-19: tutti i passeggeri di Adria e Clodia dovranno indossare le mascherine e disinfettarsi le mani con il gel prima dell’imbarco.

Correlati

Commenta l'articolo: