Monopattini, si arricchisce la proposta di mobilità avviata dall’amministrazione Melucci

La MoiMoi inaugura il proprio servizio di monopattini in sharing nella città di Taranto. In questa prima fase di lancio la start up pugliese porta sulle strade del capoluogo ionico 100 monopattini in modalità free floating.

MoiMoi offrirà una nuova modalità di noleggio che prevede un unico sblocco giornaliero per poter utilizzare il monopattino ogni volta che si vuole nello stesso giorno. Inoltre solo per Giugno tutti coloro che scaricheranno l’app MoiMoi avranno 5€ in omaggio che potranno utilizzare liberamente.

«Considerando che per semplici spostamenti di routine – commenta l’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli – si spreca almeno un’ora al giorno, l’utilizzo dei monopattini rappresenta un’alternativa di mobilità a emissioni zero e più conveniente rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto. Si arricchisce dunque la proposta di mobilità avviata dall’Amministrazione Melucci attraverso idee innovative ed ecologiche».

