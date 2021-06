MM: nave Palinuro impegnata nella campagna d’istruzione 2021

Oggi 19 giugno la nave scuola Palinuro è arrivata nel porto di Brindisi, completando la prima fase della campagna d’istruzione per gli allievi della scuola navale militare Francesco Morosini di Venezia.

Gli allievi del 1° corso lasciano così il posto a quelli del 2° per svolgere un percorso formativo d’eccellenza che basa le sue fondamenta sulle secolari nozioni e tradizioni della navigazione a vela: valori e competenze nati nel passato per preparare i futuri “marinai”.

Nave Palinuro ha lasciato la base navale di La Spezia lo scorso 7 giugno, al termine della consueta sosta manutentiva invernale per svolgere la campagna di istruzione 2021 a favore degli allievi del Morosini e degli allievi marescialli della seconda classe di Mariscuola Taranto. La campagna d’istruzione circumnavigherà l’Italia fino alla fine del mese di luglio effettuando numerosi passaggi ravvicinati alla costa lungo i litorali tirrenico, ionico e adriatico.

La Campagna d’Istruzione su navi a vela rappresenta una pietra miliare nella formazione del personale della Marina Militare nel campo dell’arte velica-marinaresca.

Nel periodo a bordo della goletta Palinuro gli allievi svolgeranno attività multidisciplinari che spaziano dalle manovre alle vele alla conduzione degli impianti di bordo, passando dall’antica pratica della navigazione astronomica.

Gli allievi parteciperanno da protagonisti alle attività di routine della vita di bordo che, grazie alle sue peculiari dinamiche e regole non scritte, contribuisce alla formazione del personale della Marina Militare.

Tra le tante città a cui ha reso omaggio Livorno, Procida, Reggio Calabria e l’omonima Palinuro illuminando i luoghi toccati con il tricolore proiettato sui propri alberi, pennoni e vele: i colori verde, bianco e rosso, quali simbolo di unità nazionale e di testimonianza della vicinanza della Marina al Paese.

