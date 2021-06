Associazione Marco Pannella su focolaio Covid in carcere Taranto

“Purtroppo quello che abbiamo denunciato inascoltati per mesi, l’alto rischio di focolai Covid nelle carceri, si è verificato presso la casa circondariale di Taranto. Era facile immaginare che nel carcere più sovraffollato d’Italia, con 689 detenuti ristretti a fronte dei 304 posti disponibili, sarebbe stato facile scoppiasse un cluster: ad oggi 39 positivi in attesa di tracciare l’intera comunità penitenziaria ionica. A dimostrazione, come l’Associazione Pannella ha più volte ribadito, che se si fa il tracciamento i positivi si trovano. E questo vale dentro e fuori dal carcere. Mentre ancora oggi dopo un anno di pandemia non riusciamo a sapere quanti persone vengono tamponate e quante tracciate quotidianamente dalla Asl di Taranto.

Purtroppo nemmeno la vaccinazione (non per tutti) ha evitato il focolaio, e oggi nel carcere di Taranto si ritorna a togliere persino la possibilità di colloqui con i parenti, mentre sono ripartiti persino in ospedale. Sarebbero state necessarie politiche deflattive più insistenti, specialmente in un carcere come quello di Taranto che viola le indicazioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo sui metri quadri disponibili.

A questo si aggiunge la pericolosa carenza di agenti penitenziari e di personale civile. L’associazione Marco Pannella denuncia in particolar modo la mancanza di medici e infermieri messi a disposizione dalla Asl, che hanno costretto persino il dirigente sanitario a dare le dimissioni perché non riusciva a coprire con 4 medici il fabbisogno che la pianta organica stabilisce in 11.

In attesa che il Dipartimento e l’amministrazione tornino presto a consentire all’Associazione Marco Pannella di poter effettuare visite ispettive come fatto in tanti anni di attenta vigilanza e collaborazione al fine di migliorare le condizioni della comunità tutta, chiediamo alla Regione Puglia di aumentare il personale e le prestazioni sanitarie di sua competenza e alle autorità competenti di attuare immediatamente tutte le misure deflattive necessarie per garantire il rispetto dei diritti sanitari, lavorativi, civili e umani all’interno dell’istituto penitenziario di Taranto”.

Nota Associazione Marco Pannella.

Correlati

Commenta l'articolo: