Torna l’appuntamento con “L’Angolo della Conversazione” allo Yachting Club

Presentato allo Yachting Club il programma della XVII edizione de “L’Angolo della Conversazione”. Primo appuntamento il 24 giugno.

C’è sempre la cultura al centro del programma estivo dello Yachting Club. Lo stabilimento balneare di San Vito ha presentato in conferenza stampa la XVII edizione della rassegna “L’Angolo della Conversazione”, che rappresenta ormai uno degli appuntamenti cardine dell’estate tarantina. Alla presenza di Gianluca Piotti e Daniela Musolino, titolari dello Yachting, del vice sindaco e assessore alla cultura Fabiano Marti, del presidente della BCC di San Marzano di San Giuseppe Emanuele di Palma e dei rappresentanti dei partner commerciali Varvaglione 1921, Maldarizzi Automotive e Programma Sviluppo sono stati illustrati i dettagli della seguitissima rassegna.

Tredici le date in calendario, che includono incontri con gli autori e due serate dedicate alla grande musica dell’Orchestra della Magna Grecia. Un programma variegato, che dal 24 giugno porterà sul palco dello Yachting volti noti del panorama nazionale e locale. L’angolo della Conversazione è patrocinato anche quest’anno dal Comune di Taranto. <Abbiamo organizzato una grande rassegna, con ospiti di prestigio -sottolinea il titolare dello Yachting Gianluca Piotti-. Iniziamo giovedì prossimo con la presentazione del libro del giornalista Rai Angelo Mellone e a margine dell’evento ci sarà la degustazione di vini della Varvaglione 1921 che festeggia 100 anni di attività.

Proseguiremo con la nota ricercatrice di origini tarantine Antonella Viola, ma tra i nostri ospiti figurano anche il già presidente del Senato Luciano Violante, lo psichiatra Paolo Crepet, Valentina Petrini, Peter Gomez oltre ad alcuni autori locali tra cui Augusto Ressa e Claudio Frascella. L’appuntamento “top” è sicuramente quello dell’8 luglio con Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro ed apprezzato saggista. Il 13 luglio e l’11 agosto riflettori accesi sulla musica con due concerti targati Orchestra della Magna Grecia e dedicati ad Astor Piazzolla e Franco Battiato. Un’edizione de “L’Angolo della Conversazione” decisamente accattivante e da non perdere>. La BCC di San Marzano rinnova anche quest’anno il sostegno alla rassegna estiva dello Yachting Club . <Bisogna lavorare di squadra per continuare a porre Taranto al centro dell’attenzione nazionale, anche attraverso iniziative di carattere culturale -afferma il presidente della BCC Emanuele di Palma-. La nostra banca è sempre pronta a sostenere eventi che testimonino un deciso cambio di passo per la nostra comunità. Per fare qualcosa di rilevante serve progettualità e unità d’intenti. Quella dello Yachting è una rassegna di qualità che la BCC San Marzano sostiene da tempo con entusiasmo e volontà di fare rete per il territorio>.

L’amministrazione comunale ha voluto confermare il patrocinio in considerazione dell’elevato spessore culturale della rassegna. Il vice sindaco e assessore alla cultura Fabiano Marti elogia il lavoro degli organizzatori. <Ringrazio tutta la squadra dello Yachting per il grande impegno che mette in campo ogni estate ma anche le aziende che hanno deciso di legare il proprio nome ad una rassegna che riscuote sempre più consensi contribuendo a supportare il percorso di ricrescita della città avviato dall’amministrazione Melucci -dichiara-. Allo Yachting arriveranno figure di calibro nazionale ma fa piacere che venga dato il giusto spazio anche ad autori tarantini>. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Cosimo Varvaglione presidente della Varvaglione 1921, Francesco Maldarizzi, Ceo del Gruppo Maldarizzi Automotive e Silvio Busico Direttore Generale di Programma Sviluppo.

