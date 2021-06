Martina Franca, domenica il Trofeo Valle d’Itria Cicloamatour

Domenica 20 giugno si svolgerà il Trofeo Valle d’Itria Cicloamatour organizzato dall’Associazione sportiva Maestri Mtb & Bds.

La società sportiva, molto attiva nell’educazione sportiva specialmente per i più piccoli, ha ideato un percorso di 13 km da effettuare per sei volte che si svilupperà da piazza d’Angiò e transiterà per via Serranuda, Corso Messapia, via vecchia Ceglie, via Ostuni, via Alcide De Gasperi, viale Europa con arrivo in via Serranuda ( angolo via Fanelli).

L’evento ha il patrocinio del Comune di Martina Franca – Assessorato allo Sport e della Federazione Ciclistica Italiana e si inserisce nel campionato Cicloamatour.

“Domenica sarà una bella giornata di sport all’aperto; verranno a Martina Franca sportivi anche da fuori regione, in particolare cicloamatori.

Chiediamo un po’ pazienza ai residenti nelle vie interessate dal passaggio dei ciclisti e ci scusiamo per eventuali e limitati disagi alla viabilità che potranno verificarsi nella mattinata tra le 9:00 e le 12:00”- afferma l’Assessora allo Sport Tiziana Schiavone.

“ Ringrazio i Maestri Mtb, nella persona del suo presidente Francesco Basile i volontari della Protezione Civile, del SerMartina, della Croce Rossa, la Polizia Locale e i diversi sponsor locali che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione.”.

Correlati

Commenta l'articolo: