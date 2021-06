Marescotti: “L’aria di Taranto non rispetta i limiti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”

Perché Taranto non può chiedere a gran voce di rispettare i limiti indicati dalla World Health Organisation ossia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)?

Per l’OMS

il PM2.5 non deve eccedere 10 μg/m3 come media annuale

il PM10 non deve eccedere 20 μg/m3 come media annuale

l’NO2 non deve eccedere 40 μg/m3 come media annuale

A fronte di una situazione sanitaria fortemente compromessa, la popolazione di Taranto dovrebbe godere di una protezione particolare e dovrebbero essere garantiti gli standard internazionali relativi alle polveri sottili (PM2,5 e PM10) e al biossido di azoto (NO2).

Le polveri sottili sono considerate cancerogene dalla IARC (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro). Il biossido di azoto (N02) è un gas irritante per l’apparato respiratorio e per gli occhi che può causare bronchiti, edemi polmonari e morti premature. Contribuisce anche al fenomeno delle “piogge acide”.

Di fronte al fatto che

tutti gli studi predittivi (VDS e VIAS) indicano un rischio cancerogeno inaccettabile per l’ILVA;

i dati dell’anagrafe comunale indicano eccessi di mortalità anche recenti (calcolati fino al 31 dicembre 2020) nei tre quartieri più vicini al polo industriale se confrontati con quelli più lontani;

emerge la necessità di reclamare aria pulita, in particolare per i bambini di Taranto, conforme a ciò che è richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

I dati sotto riportati sono stati elaborati con il software Omniscope e provengono dalle centraline ARPA di via Orsini (quartiere Tamburi, prima colonna), di Via Alto Adige (a 6 km dall’ILVA, seconda colonna), e di via Machiavelli (quartiere Tamburi, terza colonna). Sono tutti calcolati in μg/m3 (microgrammi a metro cubo). Tutti superano i valori dell’Organizzazione Superiore della Sanità (World Health Organisation).

Quindi l’aria di Taranto non rispetta i limiti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Lo scrive Alessandro Marescotti, Presidente di PeaceLink

