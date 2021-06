Il sindaco di Cuneo in visita a Palazzo di Città

Il sindaco Rinaldo Melucci ha accolto a Palazzo di Città il collega Federico Borgna, primo cittadino di Cuneo in visita in Puglia. Un cordiale scambio di vedute sul “mestiere” di primo cittadino, utile anche a gettare le basi per una futura collaborazione sulla reciproca promozione dell’enogastronomia dei due territori e sullo sviluppo di progetti legati all’innovazione e al marketing territoriale.

Al termine dell’incontro, il sindaco Melucci ha consegnato a Borgna il crest della città.

