Grottaglie, Chiovara: “Zona industriale nel degrado, il Comune intervenga”

La richiesta dell’ex consigliere comunale di centrodestra: “Erbacce e rifiuti per strada. Subito una pulizia”

“Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini e imprenditori ho subito inviato una lettera al Comune, indirizzata al sindaco D’Alò e all’assessore all’Ambiente Carbotti, per segnalare lo stato di abbandono e degrado della nostra zona industriale. L’intera area si trova in cattive condizioni di incuria con rifiuti ingombranti e scarti edili abbandonati per strada, verde pubblico non curato, blatte e altro”. Questo è quanto dichiara l’ex consigliere comunale di centrodestra, Davide Chiovara.

“Ho effettuato personalmente – prosegue Chiovara – un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi ed, effettivamente, ho riscontrato una situazione davvero inaccettabile per un paese che vive di turismo e che dovrebbe fare della propria zona industriale una vero e proprio fiore all’occhiello. Gli imprenditori che ogni giorno lavorano e vivono quell’area non meritano questo trattamento. Ben vengano le visite istituzionali di ambasciatori per parare di sviluppo e crescita ma prima occorre restituire alla nostra zona industriale il decoro che merita”.

“L’Amministrazione Comunale intervenga subito con la rimozione, bonifica e smaltimento dei rifiuti abbandonati sul ciglio della strada, con le attività di pulizia delle aree verdi e sfalcio dell’erba e, inoltre, programmando una serie di interventi di pulizia dei tombini e delle caditorie stradali” ha concluso l’ex consigliere comunale Chiovara.

