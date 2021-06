Crispiano, 443.118 € per strade e marciapiedi

Finalmente una notizia tanto attesa. La Regione Puglia ha stanziato 100 milioni di euro per una grande operazione di Manutenzione delle strade e dei marciapiedi di tutti i comuni Pugliesi, a Crispiano risorse per € 443.118. “Ringrazio il Presidente Emiliano, tutta la Giunta Regionale ed in particolare l’assessore Barone e i nostri Consiglieri Regionali per aver sostenuto questa richiesta che da sempre come Sindaco ho portato su tutti i tavoli Istituzionali” – dice il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo – .

“Senza nulla togliere ai tanti bandi Regionali ed Europei su ogni tipo di intervento, dalle Biblioteche al rischio idrogeologico, mancava da troppo tempo uno stanziamento per le cose prioritarie e concrete come strade e marciapiedi che i Comuni non riescono con i loro bilanci ad affrontare, men che meno quando si ereditano bilanci in profondo rosso e si deve ricorrere a procedure di riequilibrio come il caso di Crispiano.

Ciononostante in questi 3 anni tutte le risorse disponibili le abbiamo impegnate prioritariamente nella manutenzione delle strade rifacendone già tante e migliorando sicurezza e viabilità per molta parte del paese. Ma il lavoro e le risorse per sistemare tutte le strade del paese è ciclopico e neanche questa misura ci consentirà di rifarle tutte, poiché tutte o quasi necessitano di essere aggiustate. Ma certamente” – continua il sindaco – “con questo stanziamento per i prossimi due anni potremo dare risposte a tanti nostri concittadini ai quali più volte abbiamo dovuto dire di NO, ma purtroppo non a tutti. Il nostro compito è di pensare al bene comune in maniera oggettiva e non agli orticelli personali e men che meno a chi solo per averci dato fiducia con il suo voto ora si aspetta qualcosa in cambio. Anche per questo intervento manterremo i criteri usati fino ad oggi:

1) strade vicino ad edifici pubblici scuole e parchi

2) strade maggiormente trafficate

3) strade più insicure e malridotte. Abbiamo già un elenco ben aggiornato dagli Assessori Stanco e Saracino che hanno svolto fino ad oggi un lavoro eccezionale con le poche risorse disponibili. A questi 443.118€ “-conclude poi Lopomo- “si aggiungeranno anche i 180.000€ della norma Fraccaro per la rigenerazione urbana che abbiamo voluto dedicare tutti a strade e marciapiedi, e i 120.000 euro stanziati dal bilancio comunale, con non pochi sacrifici, in due esercizi finanziari per Via Dorando Pietri i cui lavori inizieranno entro questa estate. Strada per strada ridaremo sicurezza e decoro a tutto il paese ed insieme a tutti gli altri progetti in corso faremo più bella Crispiano per tutti noi.”

Correlati

Commenta l'articolo: