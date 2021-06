Arriva a Pulsano il servizio di sharing di monopattini elettrici targati BIT Mobility

È stato inaugurato ieri a Pulsano (TA) alla presenza del sindaco Francesco Lupoli e dell’assessore alla mobilità Fabrizio Menza, il servizio di monopattini elettrici in sharing gestito da BIT Mobility. Inizialmente con 50 mezzi per poi arrivare a 150, i monopattini elettrici saranno distribuiti in 12 hub.

Il servizio sarà disponibile tramite l’app BIT Mobility, sia in modalità “pay per use”, cioè in modo occasionale, pagando 1 euro di sblocco iva inclusa e 0,15 cent/min a ogni noleggio. La velocità è limitata ai 25 km/h che diventano 6 km/h nelle aree pedonali.

Per incentivare i cittadini all’uso del monopattino elettrico, è previsto un codice promozionale con il quale è possibile ottenere 15 minuti di corsa gratuiti. Per usufruirne basta inserire, all’interno della sezione Promozioni, il codice PULSANOBIT.

E’ inoltre possibile sottoscrivere tre formule di abbonamento (Mensile, Orario e Sblocchi):

• UNBITABLE Monthly, l’abbonamento mensile pensato per chi ogni giorno compie la tratta casa-lavoro in monopattino e vuole poter contare su un’unica tariffa di 24,99 euro al mese; una soluzione che consente di beneficiare di 2 sblocchi al giorno (andata + ritorno) e di 60 minuti giornalieri.

• Easy BIT, ideale per chi vuole concentrare l’uso in un’ora per fare tante commissioni a 3,99 euro.

• UNBLOCK, pacchetti che consentono sblocchi giornalieri e settimanali per chi vuole essere libero di usare il monopattino in qualsiasi momento risparmiando: Daily, che offre sblocchi illimitati e 15′ gratuiti al costo di 3,99 euro per un giorno; Weekly, con sblocchi illimitati e 110′ gratuiti al costo di 10,99 euro per una settimana.

Molti i servizi previsti per promuovere il rispetto delle regole di circolazione e il corretto parcheggio del mezzo: innanzitutto il sistema di geolocalizzazione del mezzo in condivisione, che permette un controllo maggiore contro gli episodi di furto e vandalismo; aree di parcheggio obbligatorio; limitazioni di velocità gestite da remoto h24; monopattini di ultima generazione con doppio-freno, batterie intercambiabili e interfaccia vocale. Il controllo dei mezzi è effettuato sia dal personale in giro per la città sia da un servizio di sorveglianza.

L’interfaccia sonora dei monopattini BIT Mobility emette un segnale acustico ogni volta che vengono riscontrati movimenti del mezzo non autorizzati; qualora il monopattino stesse procedendo al di fuori dell’area di circolazione, la procedura prevede di far partire un segnale acustico (un campanello d’allarme) direttamente dal servizio di assistenza h24 che raggiunge l’utilizzatore. Nell’eventualità che costui continui la sua corsa, viene raggiunto direttamente al cellulare. La mancata risposta e il continuo proseguimento della corsa da parte dell’utente, fa intervenire direttamente le forze dell’ordine e chi di competenza.

Le prescrizioni di sicurezza prevedono l’uso obbligatorio del casco dai 14 anni ai 18 anni ed è vivamente consigliato anche per i maggiorenni. Obbligatorio inoltre il giubbino catarifrangente dopo il tramonto. E’ severamente vietato andare in due e il trasporto di materiali.

Il modello di monopattino è solido e ben equilibrato con ammortizzatore frontale. I mezzi sono dotati di un’ampia pedana di 20 cm e quindi confortevole e sicura poiché permette di posizionare i piedi per intero sulla stessa. Il cavalletto posteriore e stabilizzato, i cavi quasi completamente nascosti e sulla testa di ogni mezzo è affisso un adesivo con il numero di telefono del call center: questo è molto utile sia per gli utenti, sia per le forze dell’ordine che non hanno l’app e vogliono contattare l’assistenza nel caso in cui, per esempio, il mezzo sia parcheggiato in modo da creare pericolo o intralcio.

“Il Comune di Pulsano sta portando avanti un importante percorso di valorizzazione del contesto urbano, con progettualità di servizi a supporto di una mobilità sostenibile e di riqualificazione e valorizzazione del centro storico – ha commentato Michele Francione, responsabile dello sviluppo operativo di BIT Mobility – Siamo al fianco di ogni iniziativa a supporto delle amministrazioni comunali; in questa fase di rilancio del turismo è importante anche fare leva su un nuovo concetto di micromobilità urbana capace di esplorare e vivere il territorio a basso impatto ambientale”.

“Il servizio di monopattini è una novità nel nostro paese che permetterà di creare oltre che nuovi servizi per residenti e turisti, aiuterà a ridurre l’uso dell’auto e delle emissioni di CO2 sul nostro territorio. Inoltre siamo ben lieti di essere nella nostra provincia il primo comune, non capoluogo, ad aver avviato questo servizio, spesso utilizzato solo in grandi città – ha commentato Fabrizio Menza,Assessore Ambiente e mobilità sostenibile del comune di Pulsano.

Il Sindaco, Francesco Lupoli fa rilevare che dall’inizio del mandato, con l’istituzione della delega alla mobilità sostenibile, si sta lavorando su un percorso che porterà la nostra Pulsano ad avere un aspetto più green e con servizi che un paese turistico come il nostro merita di avere, nell’ottica della transazione ecologica del paese che si intende percorrere.

BIT Mobility è l’azienda nata nel 2019 a Bussolengo, in provincia di Verona, attiva nel settore della sharing mobility, che si è posta la mission di ridurre la congestione del traffico e le emissioni di CO2 nelle piccole e grandi città italiane, offrendo una reale alternativa all’automobile che sia economica e rispettosa dell’ambiente. Presente in più di 20 città italiane, BIT Mobility mette a disposizione dei centri urbani una flotta di moderni monopattini in modalità di sharing economy. Si tratta di mezzi alimentati da energia elettrica, facilmente reperibili, semplici da usare grazie all’app dedicata, ideati per diventare una soluzione green e comoda per la mobilità urbana.

