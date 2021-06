Acquedotto Pugliese: a Taranto la rete fognaria è sanificata

“In merito alla notizia relativa alla sanificazione della rete fognaria della città di Taranto, Acquedotto Pugliese precisa che la suddetta rete è regolarmente sanificata come da cronoprogramma condiviso con l’Amministrazione comunale e le autorità competenti. Si precisa, altresì, che le attività di ripristino del manto stradale in corrispondenza della Circonvallazione dei Fiori a Lama non sono state eseguite da AQP poiché afferenti alla realizzazione della rete pluviale cittadina.

In riferimento alla sanificazione della rete fognaria della città, è in via di ultimazione il secondo ciclo di sanificazione, derattizzazione e disinfezione che segue il primo ciclo delle attività, già effettuato tra gennaio e marzo. Di seguito il calendario:

Primo ciclo di sanificazione

Città vecchia: dal 14 gennaio al 18 gennaio

Borgo: dal 18 gennaio al 1 marzo

San Vito – Lama: dal 18 febbraio al 2 marzo

Tamburi: dal 14 gennaio al 21 gennaio

Paolo VI: dal 21 gennaio al 25 gennaio

Talsano: dal 26 gennaio al 16 febbraio

Secondo ciclo di sanificazione

Borgo: dal 24 maggio al 30 giugno

San Vito – Lama: dall’11 giugno al 30 giugno

Talsano: dal 28 maggio al 16 giugno

Tamburi: dal 20 maggio al 26 maggio

Paolo VI: dal 26 maggio al 28 maggio

Città vecchia: dal 20 maggio al 24 maggio

Si ricorda che Acquedotto Pugliese si occupa della gestione, della manutenzione e della sanificazione delle reti fognarie.

Due volte l’anno operatori specializzati, prevalentemente nelle ore notturne, lavano, derattizzano, disinfettano e disinfestano l’intera rete servita, ispezionando tutti i pozzetti di accesso.

Spesso i pozzetti sono posizionati sul manto stradale. Si richiede, quindi, la massima attenzione e rigoroso rispetto della segnaletica verticale posizionata nei giorni immediatamente precedenti alle attività, per consentire l’effettiva ispezione della rete.”

Correlati

Commenta l'articolo: