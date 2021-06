Selezione risorse umane per le attività estive

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto comunica che in previsione dell’imminente apertura del lido presso la spiaggia di Punta Penna Grossa e relativo parcheggio a servizio della Riserva, a far data da oggi, 17 giugno e sino alle ore 24:00 del 20 giugno pv, la società Adecco SpA ricerca e seleziona le figure professionali da assumere per i seguenti ruoli: assistente spiaggia, assistente ai bagnanti, barista aiuto banconiere, capo barista, aiuto parcheggio e cassiere parcheggio.

La candidatura per ogni singola posizione può essere inoltrata ai seguenti link:

