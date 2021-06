Rigenerazione urbana: il Comune di Grottaglie candida progetti per 4 milioni di euro

“Ci sono i lavori di rifacimento, sistemazione, riqualificazione dell’arredo urbano e l’abbattimento delle barriere architettoniche di Piazza IV Novembre, via Partigiani caduti, via Ennio, via Martiri d’Ungheria e viale Matteotti. Ma anche l’efficentamento energetico della scuola Giotto e Giovanni Paolo II e l’adeguamento e la ristrutturazione del Circolo Tennis. Ed ancora, il completamento, con l’inserimento di ulteriori vie del centro storico, della pavimentazione sostituendo l’asfalto con le basole.

I 5 grandi progetti sono stati presentati all’avviso pubblico ministeriale per la concessione di contributi riguardanti investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui alla Legge n.160/2019 e al DPCM 21.01.2021, per l’annualità 2021.

Quattro milioni di euro che, se finanziati, contribuiranno a proseguire il cammino intrapreso da questa amministrazione di rigenerazione urbana che, partito dal centro storico, sta interessando tutto il territorio a 360 gradi. In cinque anni tanti sono gli interventi già finanziati ed alcuni anche portati a termine da questa amministrazione comunale. In questi anni siamo stati ostinati e determinati nel cogliere tutte le possibili occasioni per reperire fondi da mettere a disposizione della città, per valorizzarla ulteriormente, mettendola in sicurezza, adeguandola alla normativa nazionale ed europea e dando a Grottaglie il giusto futuro che merita”, conclude Ciro D’Alò, Sindaco della Città di Grottaglie.

Correlati

Commenta l'articolo: